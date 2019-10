Jeden Montag gehen wir einer Frage nach, die unsere Landeshauptstadt betrifft. Diesmal geht es um den Nationalfeiertag am Samstag. Im Vorjahr zog das Bundesheer 85.000 Schaulustige an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Grazer Hauptplatz wurden im Vorjahr unter anderem 300 Rekruten angelobt © Herbert Pendl

Vor einem Jahr spielten sich in der Grazer Innenstadt zum Nationalfeiertag am 26. Oktober spektakuläre Szenen ab. Das Heer zog die Massen an, sorgte für Staunen, aber auch für Kritik in den sozialen Medien. Ein Jahr später ist alles anders.