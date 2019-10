Facebook

Der Verletzte wurde nach Graz geflogen © Jürgen Fuchs

Ein in Graz wohnender Chinese (25) war am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kainbergstraße, einer Gemeindestraße, in Leibnitz abwärts Richtung Naturparkzentrum Grottenhof unterwegs. Dabei dürfte er zu schnell geworden sein, er verlor die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Sturz.