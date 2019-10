Die Debatte war emotional, letztlich stimmte aber eine breite Mehrheit für die geplanten Projekte am Grazer Murufer. Nur bei der Surfwelle blieb Schwarz-Blau alleine.

Der Puchsteg samt danebenliegender "Seifenschale" ist eines der Projekte, die jetzt abgesegnet sind © Arch. Frühwirt

Eine "künstliche Empörung" sei das, "ideologisch geleitet": FPÖ-Klubchef Armin Sippel (FPÖ) hält die jüngste politische Debatte um die Kostensteigerungen bei Surfwelle, Stadtbootshaus & Co. für entbehrlich. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) stellt in der Gemeinderatssitzung fest: "Mir kann es nicht schnell genug gehen. Ich bin ungeduldig, wenn es darum geht, den Lebensraum an der Mur den Grazern zurückzugeben."