Am Grazer Straflandesgericht sind heute die nicht rechtskräftigen Urteile gegen sechs mutmaßliche Jihadisten gefällt worden. Der Prediger wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

© Jürgen Fuchs

Im Grazer Straflandesgericht hat am Donnerstag der letzte Tag im Prozess gegen sechs mutmaßliche Jihadisten stattgefunden. Ihnen werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation vorgeworfen, einigen auch staatsfeindliche Verbindung. Nach den Plädoyers der Verteidigung waren die Angeklagten am Wort: "Wir haben nichts gemacht", betonte der Prediger erneut. Schon seit zehn Uhr am Vormittag hatten sich die Geschworenen zurückgezogen, um die 27 Fragen zu beantworten. Kurz vor 17 Uhr wurden die Urteile gefällt. Der Prediger wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die anderen bekamen Strafen von fünf Monaten bis sechs Jahre. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.