Landesgericht für Strafsachen Graz © Penz

Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Jihadisten ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht fortgesetzt worden. Die gebürtigen Türken müssen sich wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verantworten, einige wegen staatsfeindlicher Verbindung. Am neunten Verhandlungstag waren zwei Islam-Sachverständige am Wort - und am Abend der Ankläger. Für den letzten Tag wurden die Schlussplädoyers von zwei Verteidigern erwartet. Mit einem Urteil wurde nicht vor Nachmittag gerechnet.