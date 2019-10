Facebook

20 Betriebe nehem an der Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung vom 14. bis 20. Oktober teil © Danner

Ein Drittel der Welternte landet im Müll. Allein in Österreich sind es rund 600.000 Tonnen. "Bei den vorgelegten Zahlen sehen viele Menschen rot und zwar zurecht", sagt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Gerade in der steiermarkweiten Gemeinschaftsverpflegung, wie Betriebskantinen und Schulen könnte man die Zahl an weggeworfenen Lebensmitteln jedoch reduzieren. Derzeit werden 8500 Tonnen pro Jahr weggeworfen. Erschreckende Zahlen, die nicht so hingenommen werden können, wie der Landeshauptmann betont.