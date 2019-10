Facebook

Der zweite tödliche Unfall in diesem Jahr © APA/FF ÜBELBACH-MARKT

Er galt immer schon als Nadelöhr. Immer öfter geht aber im Gleinalmtunnel gar nichts mehr. Das liegt nicht nur an Pannen oder Blockabfertigungen – sondern auch daran, dass es in dem 8,32 Kilometer langen, derzeit noch einröhrigen Tunnel immer öfter kracht: Gab es im ganzen Vorjahr 15 Unfälle (und zwei Brände) in dem Tunnel, waren es heuer bereits 19 Unfälle – und das nur bis September.



Darunter auch zwei tödliche Karambolagen, die insgesamt vier Opfer forderten: Im Februar hatte der Lenker eines Autotransporters nicht gesehen, dass sich vor ihm ein Stau gebildet hatte – er krachte in einen Pkw und schob diesen unter einen davor stehenden Lkw. Ein 54-Jähriger und ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg starben in dem Wagen. Ebenfalls zwei Todesopfer forderte wenige Monate später – Ende Mai – ein Überholmanöver (!) in dem einröhrigen Tunnel mit Gegenverkehr. Der Unfalllenker, ein 59-jähriger Oberösterreicher, kam ebenso ums Leben wie der entgegenkommende Fahrer: der Knittelfelder Altbürgermeister Siegfried Schafarik (72). Außerdem wurden fünf Personen verletzt.