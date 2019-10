Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Blick in den neuen Innenhof, den Martin Auer in St. Peter baut © Martin Auer

Vor wenigen Wochen hat Martin Auer begonnen, seine neue Heimat zu bauen. An der Ecke Maggstraße/St.-Peter-Gürtel entsteht vis-a-vis des „Center Ost“ bis Oktober 2020 die neue Zentrale des Grazer Bäckermeisters. Und die soll viel mehr sein als bloß eine Backstube mit angrenzenden Büroräumlichkeiten. Das zeigt schon der Name „Atelier“. Am Freitag hat der Unternehmer direkt bei der Baustelle einen Einblick in seine Pläne gewährt.