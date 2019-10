Facebook

Die Bücher aus dem Depot von Books4Life warten auf neue Leser © KK

Was letzte Woche bekannt wurde, veranlasst wohl so einige Grazerinnen und Grazer wieder zu einem Buch zu greifen: Zum zweiten Mal geht der Literaturnobelpreis nach Österreich. Peter Handke folgt damit Elfriede Jelinek als Preisträger. Zumindest drei von Handkes Büchern werden beim Herbstflohmarkt von Books4Life in der Leechgasse 24 zu finden sein. Der karitative Second-Hand Buchladen lockt mit tausenden Büchern für kleines Geld.