Rund 500 Lawinenexperten tagen morgen in Graz. Bei einem Symposium geht um eine einheitliche Ausbildung, auch die „Schneekrise“ in Jänner wird kritisch reflektiert.

Tagung in Graz

Fachvorträge und Workshops prägen das Lawinensymposium © ZAMG/LEITGEB ALFRED

War das wirklich eine „Schneekatastrophe“ in den alpinen Regionen Österreichs im Jänner oder doch nur ein etwas überdurchschnittlicher Winter? Auch dieser Frage geht man am Samstag im Rahmen des 3. Internationalen Lawinensymposiums in Graz nach.