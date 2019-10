Facebook

Das Kuratorium mit LH Schützenhöfer, Bürgermeister Nagl und Großspendern © steiermark.at/Streibl

Fresken, Fassade, Kreuzgang: Der Umfang der Schäden in und am Minoritenkloster in Graz hat die Verantwortlichen dazu bewogen, den Gebäudekomplex am Mariahilferplatz als Gesamtes zu sanieren. Das Projekt wurde an die Architekten Roland Heindl, Domenig & Wallner vergeben. Ein Kuratorium rund um den langjährigen TU-Rektor Hans Sünkel kümmert sich nun um die Umsetzung und Finanzierung der Renovierung.