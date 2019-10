Knapp 300 Meter von einer Polizeiinspektion entfernt prangt auf einem leeren Fabrikgebäude in Graz-Gries der Schriftzug "Heil". Der Bezirksvorsteher zeigt das nun als Wiederbetätigung an.

Die Fassade des leer stehenden Fabrikgebäudes in Graz-Gries © Tristan Ammerer

Wer den Fuß- und Radweg vom Grazer Karlauplatz Richtung Einkaufszentrum Citypark nimmt, kommt direkt an einem leer stehenden Fabrikgebäude vorbei. Was einem dabei ins Auge springt: Auf der weißen Fassade prangt in großen Lettern der Schriftzug "Heil".