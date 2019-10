Facebook

Starke Frauen: Emina Saric (Projektleitung), Ndona-Adjanie Kamucote (Gruppenleiterin), Nadina Faffelberger (Gruppenleiterin), Christine Hoffelner (Projektleitung) und Nalan Gündüz (Trainerin für Kommunikation und Rollenspiele), v.l. © Caritas

"Nein, das darfst du nicht anziehen", "Auf Facebook sollst du dich nicht anmelden", "Am Abend darfst du nicht ausgehen" - Unterdrückung im Namen der Ehre ist ein Problem, mit dem viele junge Frauen aus sogenannten Ehrkulturen konfrontiert sind. Seit 2017 gibt es bereits das Caritas-Projekt "Heroes", das sich der Thematik annimmt. Dabei sind junge Männer als Botschafter in Schulen unterwegs, um mit Gleichaltrigen über Gewalt in ihren Kulturen und Gleichberechtigung zu reden. Das Projekt wurde erst heuer verlängert.