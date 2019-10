Facebook

© Visualisierung: Wolfgang Taschapeller ZT GmbH

Die neue Tegetthoffbrücke, die die Stadt zwischen Andreas-Hofer-Platz und Belgiergasse errichten wird, spielt alle Stückerl. Kommt sie in diesem Ausmaß, wie angekündigt, wird es ein moderner Bau, der mehr als nur eine Verkehrsverbindung von zwei Flussufern ist. Sie integriert sich in die Stadt. Und vereint, wie Architekt Wolfgang Tschapeller sagt, zwei Ebenen miteinander - jene am Wasser und jene an der Oberfläche.