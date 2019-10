Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war niemand im Einfamilienhaus in Seiersberg daheim, das nützten unbekannte Einbrecher am Sonntag. Sie zwängten ein Erdgeschossfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie stahlen Schmuck und konnten flüchten. Der Einbruch dürfte zwischen 19 und 19.30 Uhr gewesen sein. Angezeigt wurde der Vorfall erst am Montag.