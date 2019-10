Ende in Sicht

Da der Plabutschtunnel bei laufendem Tagesbetrieb in der Nacht saniert wurde, musste seit Ende 2017 rund 1000 Mal der Verkehr umgeleitet bzw. der Tunnel gesperrt werden © Juergen Fuchs

Allem Ärger wohnt bisweilen auch eine gute Nachricht inne: Freilich, den Tausenden Autofahrern, die am Sonntag auf ihrem Weg vom Süden in den Norden der Steiermark über die Pyhrnautobahn – oder durch Graz – stundenlang im Stau standen, hilft das im Nachhinein wenig. Aber: Die wochenendliche Sperre des Plabutschtunnels Richtung Norden, die die ganzen Staus erst ausgelöst hat (nachdem die Grazer schon am Donnerstag wegen eines Fußballspiels von einem anderen Mega-Stau geplagt waren), läutete gleichsam den allerletzten Abschnitt einer schier endlosen Baustelle ein.