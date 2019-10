Neuer Masernfall in der Steiermark. Zahl der Erkrankten ist heuer gestiegen. Amtsärzte drängen, sich impfen zu lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer Fall in der Steiermark: Masern sind hoch ansteckend © LoloStock - stock.adobe.com

Zeckensaison? Die war doch bereits? Grippevorsorge? Die kommt doch erst? Die Masern? Das ist doch länger ... Irrtum, Fehlanzeige: Den steirischen Gesundheitsbehörden ist ein aktueller Masern-Fall im Großraum Graz bekannt. Demnach brachen bei einer jungen Frau, die in die Steiermark gereist ist, die Masern aus. Andere Personen hat sie höchstwahrscheinlich nicht angesteckt, erklärt man in der zuständigen Bezirkshauptmannschaft.



Weitere Masernfälle in der Steiermark sind – Stand Freitag – nicht eingetragen, bestätigt Adelheid Zikulnig von der Gesundheitsabteilung im Land der Kleinen Zeitung.



Zumindest noch nicht, appellieren Amtsärzte, sich unbedingt impfen zu lassen – der (Lebend-)Impfstoff ist kostenlos. Sicher sei nur, wer zwei (schriftlich bestätigte) Impfungen gegen Masern-Mumps-Röteln hat machen lassen. Wer das nicht mehr weiß beziehungsweise unsicher ist, ob er früher einmal „die Masern hatte“, der kann seinen Status jederzeit vom Arzt überprüfen lassen.