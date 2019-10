Facebook

Der Plabutschtunnel ist noch bis Montagfrüh gesperrt © (c) Jürgen Fuchs

Auf der A9 gibt es Stau in Richtung Linz und in Richtung Norden. Die Sperre des Plabutschtunnels wegen Markierungsarbeiten hat Auswirkungen auf den Verkehr in der Kärntner Straße, am Eggenberger Gürtel und am Bahnhofgürtel. Laut Antenne-Verkehrsservice verlieren Autofahrer 20 Minuten.