Im Bereich eines Schutzweges Zwei Mädchen in Graz angefahren

Eine 14-Jährige und eine 15-Jährige wurden am Samstagnachmittag in der Münzgrabenstraße angefahren. Beide wurden unter Notarztbegleitung in die Kinderchirurgie eingeliefert.