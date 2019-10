Facebook

Symbolbild © (c) unpict - Fotolia (Paul Schwarzl - unpict.com)

In Kainbach bei Graz geriet am Samstag in den frühen Morgenstunden Asche, die in einer Mauerwanne gelagert war in Brand. Der Besitzer des Einfamilienhauses (43) hatte im Vorraum die starke Rauchentwicklung bemerkt. Die in der Mauerwanne gelagerte Asche hatte sich offenbar selbst entzündet und einen Papierstapel in Brand gesetzt. Der 43-Jährige konnte selbst löschen. Verletzt wurde niemand.