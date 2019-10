Kleine Zeitung +

Graz E-Bikefahrerin stürzte bei Ausweichmanöver, Biker schwer verletzt

In Graz kam es am Freitag zu zwei schweren Unfällen mit Zweirädern. Ein E-Bikefahrerin wurde bei einem Ausweichmanöver schwer verletzt und in der Triesterstraße wurde ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ebenfalls schwer verletzt.