Der 37-Jährige war am Gelände des Hauptbahnhofes auf ein Zwischendach geklettert © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Zu einer aufwendigen Rettungsaktion ist es am Freitag am Grazer Hauptbahnhof gekommen: Ein Mann war auf ein Dach am Gelände des Grazer Hauptbahnhofes geklettert und reagierte nicht auf Zurufe. Weil die Gefahr bestand, dass er in den Stromkreis der Gleisanlage geraten könnte, wurde der Strom komplett abgeschaltet. Dann wurde der 37-Jährige unverletzt vom Dach geholt und nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus gebracht.