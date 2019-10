Am Samstagabend fand das jährliche Uni-Opening im Grazer Uni-Viertel statt. Die Musikrichtungen waren durchgemischt, das Publikum auch.

© Leona Leitgeb / ballguide

Das Uni-Opening, das am Samstag verteilt auf Kottulinsky, Monkeys und Moridal stattgefunden hat, begrüßte nicht nur Studienanfänger, sondern auch -fortgeschrittene, um nicht zu sagen Langzeitstudenten im Grazer Uni-Viertel. Das Publikum war gut durchgemischt, die Musik auch. Zwischen den Techno Beats bekam man auch immer wieder das sanfte Stimmlein von Ed Sheeran zu hören – natürlich in einer schnelleren, abgeänderten und mit einer unüberhörbar deutlich größeren Anzahl an BPS (Beats pro Sekunde).