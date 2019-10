Im Rahmen unserer Serie "Graz Reportagen" haben wir einen Kebap-Stand besucht und ein wenig hinter die Kulissen geblickt. Dabei sind wir unter anderem der Frage nachgegangen, was einen perfekten Döner ausmacht.

Mehmet Ongun kennt die richtige Schneide-Technik zur Genüge © Moritz Linni

Egal, ob als Mittagessen, als abendlicher Snack oder als postalkoholisches Frühstück um vier Uhr morgens nach dem Fortgehen: Ein Kebap geht eigentlich fast immer. Er schmeckt, geht schnell, ist günstig und an fast allen Grazer Ecken zu bekommen. Die Dichte an Döner-Buden in der Stadt kommt nicht von ungefähr.