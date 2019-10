Endlich wieder ein Europa League-Spiel in Graz - und die ganze Stadt steckt im Stau. Vom völligen Versagen der Planungsverantwortlichen.

Es staute sich in der ganzen Stadt © Juergen Fuchs

Was für ein Tag (hätte es werden können). Die AS Roma - ein italienischer Kultklub im Fußball - kommt nach Graz und trifft auf die Shooting Stars aus Kärnten, den WAC. Endlich wieder Europa League-Stimmung. Ein Fest. Doch stattdessen artet der Fußballleckerbissen in einen völligen Verkehrskollaps im Vorfeld aus.