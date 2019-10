Das Europa League Spiel WAC gegen AS Rom sorgte für einen Verkehrsinfarkt in Graz: Für die Fanbusse aus Rom wurde der Autobahnzubringer gesperrt, bis zu zwei Stunden standen Grazer auf dem Heimweg nach der Arbeit im Stau - die Aufregung ist groß.

© Montage: Schaupp, KK

Autofahrer in fast ganz Graz brauchten am Donnerstagnachmittag starke Nerven. Aufgrund des Europa League Spiels WAC gegen AS Rom gab es eine Sperre der Liebenauer Tangente zwischen der Merkur Arena und der Kreuzung Murpark in beiden Richtungen. Die Fanbusse der Roma-Fans wurden hier geparkt. Die Tangente wurde am frühen Abend wieder geöffnet, auch die restlichen Straßen wurden wieder befahrbar, der Stau löste sich aber nur langsam auf.