Symbolfoto © APA/dpa/Angelika Warmuth

Bis zu einer Stunde Verzögerung mussten Autofahrer am Donnerstag in der Früh in Kauf nehmen: Auf der A2 bei Graz-Ost kam es in Richtung Villach zunächst zu einem Unfall mit einem Lkw. Daraufhin bildete sich ein Stau - "am Stauende kam es dann zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen", schildert die Autobahnpolizei Graz-West. Zum Glück entstand dabei "nur" Blechschaden.