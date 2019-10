Facebook

Messungen mit Laser und Glasfaserkabel © TU Graz/Helmut Lunghammer

Hört man von Geodäsie, also der Vermessung, denkt der Laie eher an großräumige Messungen. Weniger an kleinräumige Bauten, Glasfasern oder Messungen im Mikrometerbereich. Und doch ist dies an der Technischen Uni Graz am Institut für Ingenieurgeodäsie und Messsysteme Standard: Es geht um das exakte Vermessen von Industriebauten, Tunneln, Staumauern, Brücken oder auch Pipelines, wie Professor Werner Lienhart erläutert. „Wir beschäftigen uns damit, wie Bauwerke reagieren, und zwar im Submillimeterbereich. Außerdem geht es um Messungen über die gesamte Lebenszeit hinweg.“