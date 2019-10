Kleine Zeitung +

Im Steinernen Saal Gerhard Hirschmann wird heute im Landhaus aufgebahrt

Vor der Verabschiedung des ehemaligen "Kronprinzen" der steirischen Volkspartei am Samstag in St. Veit wird der Sarg am Vormittag in seinem früheren Wirkungszentrum aufgebahrt. Altbischof Kapellari zelebriert Hirschmann-Begräbnis.