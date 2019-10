Geschäftsführer Florian Weitzer will mit dem Restaurant "Meissl & Schadn" nun auch in Salzburg überzeugen. Bereits zu Ostern 2020 soll eröffnet werden.

Florian Weitzer vor dem Meissl und Schadn Wien © Meissl Schadn

Nach Graz und Wien folgt nun Salzburg. Florian Weitzer will mit dem Restaurant "Meissl & Schadn"in der Getreidegasse in Salzburg Fuß fassen. Die Weitzer Hotels und Restaurant haben sich in Graz und Wien bereits einen Namen gemacht. Nun will der Geschäftsführer auch die Salzburger von seinem Restaurantkonzept überzeugen. Und das am Standort des "Carpe Diem Finest Fingerfood“.