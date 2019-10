Facebook

Casino-Direktor Andreas Sauseng mit den zwei Pierer-Geschäftsführern Franz und Alfred Pierer © Casinos Austria

Whirlpool, Melkkuh und jede Menge Tracht: Am Samstag, dem 12. Oktober, kommt die bekannte Latschenhütte (Lahü) ins Casino Graz. Casino-Direktor Andreas Sauseng und Pierer-Chef Franz und Alfred Pierer laden gemeinsam zu einer Nacht in Tracht. Das gesamte Casino wird optisch an das Motto des Tages ,Almwellness Pierer goes Casino Graz' angepasst. Und die Lahü, die ja wirklich die legendärste Hüttenparty der Steiermark ist, zieht ins Casineum ein", verrät Sauseng.