© Adobe Stock / Stockmelnyk

Auch weiterhin steht die Grazer Gastronomie-Szene nicht still. Auf dauerhafte Schließungen folgen Neueröffnungen und umgekehrt. Erst vergangenen Oktober kam raus: das "Pita-Haus" übernimmt die Lokalitäten des Kebapladens "#kebapseinVater" in der Gleisdorfer Gasse 1. Nach dem Brand in der angrenzenden Shisha-Lounge "wunderBar" ist es aber still geworden rund um den kulinarischen Neueinzug am Jakominiplatz. "Leider gab es Probleme mit dem Personal, nach kurzer Zeit standen wir ohne Küchenmannschaft da und der Umsatz ist gefallen", so Mehmet Dikilitas , Mitbetreiber und gleichzeitiger Inhaber der "wunderBar".