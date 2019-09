Facebook

An der Ecke Schillerstraße/Nibelungengasse sperrt die "Loge" neu auf © Google Maps

Neuigkeiten gibt es für Fans des heuer geschlossenen Mohrenwirts und des ehemaligen Axolotl in der Nibelungengasse/Schillerstraße. An dieser Ecke werkt Ex-Mohrenwirt Peter Kotynkowiecz bereits am neuen Lokal.