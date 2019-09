Heute findet eine Party der besonderen Art in Graz statt. Gestartet wird schon am frühen Nachmittag im Volksgarten, später auf der Murinsel das Feiern fortgesetzt.

Oskar Bechtold und Bastian Knabl begrüßen die ersten Gäste im Volksgarten © KK

„Dancen und Schmusen“ heißt das Event, das bereits zum fünften Mal in der Stadt über die Bühne geht. Erstmals stattgefunden hat es im Februar dieses Jahres, danach war dem Organisator und DJ Oskar Bechtold aber klar: es muss eine Wiederholung geben. „Die Leute kamen, das Interesse war da - an einer Party, wo man tun und sein kann man was und wer man wollte. Solange man den anderen Gästen mit Respekt begegnet,“ erzählt er.