Der Mann schob gerade sein Rad über einen Zebrastreifen, als er von dem Pkw auf der Wienerstraße in Graz erfasst wurde.

Symbolbild

Ein 26-jähriger Radfahrer wurde Freitagmorgen von einem unbekannten Pkw-Lenker angefahren und verletzt.

Gegen 06.45 Uhr fuhr der gebürtige Deutsche mit seinem Fahrrad auf dem Gehsteig der Wienerstraße in Richtung Süden. Bei der Kreuzung mit dem Lendplatz – Am Damm - querte er bei Grünlicht der Fußgängerampel. In diesem Moment wurde er vom Lenker eines dunklen Kleinwagens, der zuvor an der Haltelinie der Kreuzung gestanden war, seitlich angefahren.

Der oder die Lenkerin des beteiligten Pkws fuhr ohne anzuhalten in Richtung Lendplatz davon. Der 26-Jährige begab sich selbst in das UKH Graz, wo eine schwere Fußverletzung diagnostiziert wurde.

Die Verkehrsinspektion ersucht Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 059133/65 4110 zu melden.