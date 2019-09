Facebook

Notoperiert werden musste am Freitag ein 79-Jähriger aus Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung). Der Mann war gegen 9.45 Uhr mit seiner Frau unweit seines Anwesens mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei blieb ein angeschnittener Baum an weiteren Bäumen hängen und verkeilte sich. Beim Versuch, ihn freizuschneiden, stürzte der Baum auf den 79-Jährigen und traf ihn im linken Schulterbereich und am Rücken. Seine Gattin brachte den schwer Verletzten nach Hause und verständigte die Rettung, die ihn ins LKH Weiz brachte. Eine Lebensgefahr ist derzeit nicht auszuschließen.