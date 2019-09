Slowenischer Lkw stürzte in Linkskurve um. Lenker und Beifahrer leicht verletzt. Weitläufige Umleitung über Graz-Webling.

Der umgekippte Sattelschlepper © FF Feldkirchen

Ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug kippte am Freitag in einer Linkskurve um. Lenker und Beifahrer wurden leicht verletzt. Aus dem Tank floss eine unbekannte Menge Treibstoff aus. Den ganzen Nachmittag war die Auffahrtsrampe in Richtung Spielfeld für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine weiträumige Umleitung über den Verteilerkreis Webling bzw. die Abfahrt Unterpremstätten wurde eingerichtet.