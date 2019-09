Kleine Zeitung +

Earth Strike Größte Klima-Demo hat in Graz begonnen

Mehr Teilnehmer als je zuvor nehmen heute am Earth Strike der Fridays-for-Future-Bewegung in Graz teil. Die Demo, an der diesmal auch zahlreiche Schulen offiziell mitmachen, hat symbolträchtig eine Minute vor 12 Uhr begonnen.