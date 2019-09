Kleine Zeitung +

Earth Strike zu Ende 8000 marschierten bei Klima-Demo in Graz

Mehr Teilnehmer als je zuvor nahmen heute am Earth Strike der Fridays-for-Future-Bewegung in Graz teil. Die Demo, an der diesmal auch zahlreiche Schulen offiziell mitmachen, begann symbolträchtig eine Minute vor 12 Uhr. Am Ende stand der Appell, am Sonntag wählen zu gehen.