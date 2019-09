Der weltweite „Earth Strike“ dürfte heute auch in der Steiermark zur größten Klima-Demo seit Start der „Fridays for Future“-Bewegung werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team von Fridays for Future Graz wird heuer mit dem traditionellen Umweltpreis Umweltoswald ausgezeichnet © Naturschutzbund

Geht es nach den Erwartungen der Veranstalter, wird es sich heute in der Grazer Innenstadt abspielen. „Der Griesplatz wird wohl überquellen“, heißt es aus den Reihen von Fridays for Future. Die Jugendbewegung für mehr Klimaschutz bläst heute weltweit zum „Earth Strike“, um gegen die lasche Klimapolitik der Regierungen zu protestieren. In der Steiermark konzentriert sich der Protest neben kleineren Veranstaltungen in den Regionen vor allem auf die Landeshauptstadt. Der Demonstrationszug wird zu Mittag am Griesplatz starten und quer durch die Innenstadt ziehen (siehe Infobox unten).