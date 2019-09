Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gib Acht auf deine Fahne! © Anna Hoeller/Styrian Studs

"Es fehlen die dicken Leute, die aneinander laufen." - Nun ja, bei der Antwort auf die Frage, was denn der große Unterschied zwischen Flagfootball und dem klassischen American Football sei, ist man sich beim Verein der "Styrian Studs" Graz einig - mit einem zwinkernden Auge, versteht sich. Natürlich gibt es noch mehr, was die beiden Sportarten trennt. Dennoch liegen sie sehr nah beieinander. Zum grundlegenden Unterschied: Jeder Spieler ist mit zwei Fahnen ausgestattet - eine an der rechten, eine an der linken Hüfte. Wird die Fahne gezogen, ist der Spielzug vorbei - dies geht weitestgehend ohne Körperkontakt von statten.