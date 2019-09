Facebook

Das Unfallopfer wurde vom C 12 ins Spital geflogen © Jürgen Fuchs

Schwere Beckenverletzungen erlitt eine 31-jährige Fahrschülerin bei einem Unfall am Montagnachmittag in Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung). Die Frau war gegen 13.15 Uhr zu Trainingszwecken auf einem Übungsplatz mit dem Motorrad einer Fahrschule unterwegs und wurde vom Fahrlehrer per Funk instruiert. Als die 31-Jährige eine Kurve nach links fahren sollte, verlor sie die Herrschaft über das Motorrad und gab unkontrolliert Gas. Der Fahrlehrer rief der Schülerin noch zu, die Kupplung zu betätigen, doch weniger später krachte sie mit dem Bike bereits gegen einen Lkw-Anhänger. Dieser war auf dem Übungsareal, allerdings etwas entfernt vom unmittelbaren Übungsbereich abgestellt.