Die heurige Hochzeitsmessen-Saison startet für Graz ungewohnt früh im Jahr mit einer Messe in brandneuer Location: erstmals stöbern zukünftige Brautpaare heute im Congress.

Sonst in der Helmut-List-Halle, heuer zusätzlich im Congress: die alljährliche Hochzeitsmesse © Zoltan

Von der Einladung bis zu den Fotos – wer heiraten will, muss an viele Details denken und sich einer Vielzahl an Anbietern stellen. Hochzeitsmessen sind da oft hilfreich: Sie bieten die Möglichkeit, Firmen, Bands und Location-Anbieter persönlich kennenzulernen.