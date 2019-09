Facebook

Glück gehabt: Die Adresse der Kleinen Zeitung ist korrekt geschrieben. „So wie alle Straßenschilder in Graz“, sagt Manfred Koch © Bernd Hecke

Für den pensionierten Deutschlehrer und Schuldirektor Manfred Koch aus Deutschlandsberg ist es eine wilde Jagd auf den Fehlerteufel im Straßennetz steirischer Städte, eine Rallye durch Absurdistan, die ihn diese Woche sogar noch bis Mariazell gebracht hat – und direkt zu einer erschreckenden Erkenntnis: Im Wallfahrtsort ist dem Straßenverzeichnis und seinen Stichproben zufolge die Hälfte aller Straßennamen falsch geschrieben. Da geht es zwar nur um Bindestriche oder getrennte Schreibweisen (siehe Infobox): Aber wenn es auf offiziellen Straßenschildern von Städten und Hausnummern von Rechtschreibfehlern nur so wimmle, „dann ist das kein Kavaliersdelikt!“ Stimmt wohl. Eher kann man da von einem Kardinalfehler sprechen.



Seit Jahren ist der 68-Jährige schon auf seiner Mission unterwegs. 2013 etwa zeigte er – auch in einem Artikel der Kleinen Zeitung – auf, dass ein Drittel der Straßenschilder in Leibnitz Fehler aufgewiesen hatte. Diese haben sich aber zu gut eingeprägt. Denn obwohl der Bürgermeister gelobte, die Schilderpanne sukzessive beheben zu wollen, ergeben Kochs Expeditionen in die südsteirische Bezirkshauptstadt einen klaren Befund. Der Fehlerteufel fühlt sich dort nach wie vor zu Hause: „Den Leibnitzern ist das anscheinend einfach wurscht!“

Fehlende Koppelungen und Trennungen © Koch

Nicht ganz wurscht war das seiner Heimatstadt Deutschlandsberg. Zum 100-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung hat diese auch Koch ein Geschenk gemacht. Alle 15 fehlerhaft geschriebenen Straßenschilder, die er gemeldet hatte, wurden aus dem Verkehr gezogen und durch korrekte ersetzt.



Kommentar Aufwecker von Bernd Hecke