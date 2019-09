Facebook

Fridays for Future-Aktion auch heute in Graz © KK

Was am Freitag mit "Dein Ort für die Zukunft“ begann und gestern am Schloßbergplatz mit "Artitsts4Future" und "Der große Diktator" seine Fortsetzung fand, geht heute in die dritte Runde: Von 13.45 bis 17 Uhr findet die Tschickstummelchallenge (Treffpunkt: Kapistran-Pieller-Platz) statt. Die Herausforderung: Gelingt es mehr als 1000 Tschickstummel zu sammeln?