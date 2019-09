Facebook

Schon das Stiegenhaus präsentiert sich prunkvoll ... © Linni

Hier bietet sich dem kunstaffinen Auge so einiges: Die luxuriöse Villa am Mölkweg 49 in Graz hat nicht nur von außen ihren Reiz, auch in ihrem Inneren präsentiert sich derzeit eine Kostbarkeit neben der nächsten: von teils handsignierten Lithografien von Picasso, Dalí oder Warhol über versilberte Tiffanylampen bis hin zu extravagantem Mobiliar, teils kitschig, teils stilvoll.