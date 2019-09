Facebook

Cyberlab an der TU Graz eröffnet © TU Graz/Helmut Lunghammer

Das internationale Unternehmen SGS mit Hauptsitz in der Schweiz ist zwar in der Öffentlichkeit wenig bekannt, unter Firmen und in der Geschäftswelt schon. 97.000 Angestellte sorgen in einem weltweiten Netzwerk von Büros und Labors dafür, dass Verfahren und Abläufe in anderen Firmen genau überprüft und zertifiziert werden.