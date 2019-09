Otranto Filmfestival Margarethe Tiesel als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet

Facebook

Szenenbild aus "Der goldene Handschuh" Gerda alias Margarethe Tiesel mit Fritz Honka (Jonas Dassler) © Warner

Erfreuliche Nachrichten gibt es vom Otranto Film Fund Festival 2019 in Italien zu vermelden: Margarethe Tiesel, Ensemblemitglied am Schauspielhaus Graz, wurde am vergangenen Samstag mit dem Preis für die „Beste Nebendarstellerin“ ausgezeichnet -für ihre Arbeit in dem Film „Der Goldene Handschuh“ des Regisseurs Fatih Akin nach dem Roman von Heinz Strunk.