Das Aurox-Band: eine Innovation aus der Steiermark © Aurox

Ein Programm von Aurox nennt sich „Müdigkeit“. Wird es aktiviert, stimuliert das Stirnband den Nutzer abwechselnd mit Hitze oder Kälte und setzt gezielt sanfte Vibration ein. So, dass just jene „Müdigkeit“ eben verfliegt. Je nach ausgewähltem Temperaturprogramm verspricht Aurox – ein Grazer Start-up, das mit Christof Industries einen prominenten Industriebetrieb als Investor an Bord hat –, Entspannung oder Konzentrationsfähigkeit zu forcieren. So weit, so gut.