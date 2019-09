Am Montagnachmittag wurde ein 28-Jähriger von einem Wallach abgeworfen.

Schwerer Reitunfall, als ein Wallach ausbrach © Jürgen Fuchs

Am Montagnachmittag etwa gegen 16.35 Uhr kam es in einer Reithalle in Haseldorf im Bezirk Graz-Umgebung zu einem schweren Reitunfall. Ein 28-Jähriger galoppierte dort eben mit einem neunjährigen Wallach, als das Pferd plötzlich aus der Halle lief und daraufhin den Mann abwarf. Der 28-Jährige erlitt eine Unterarmfraktur links sowie eine Beckenprellung. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen.